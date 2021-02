Willy Duarte, nuova ordinanza del gip: “Hanno colpito per ucciderlo”. Si rafforzano gli indizi per l’accusa di omicidio volontario (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Tutti gli elementi conducono naturalmente a ritenere che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di uccidere Willy, ma colpendolo ripetutamente, con una violenza del tutto sproporzionata alla volontà di arrecargli delle semplici lesioni, avessero previsto e voluto alternativamente la morte o il grave ferimento della vittima”. Lo scrive il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato nella nuova ordinanza che integra e aggrava il provvedimento di misura cautelare nei confronti dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne deceduto dopo un pestaggio a Colleferro lo scorso settembre. Nel corso di questi mesi, infatti, le indagini della procura sono andate avanti e l’esito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Tutti gli elementi conducono naturalmente a ritenere che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di uccidere, ma colpendolo ripetutamente, con una violenza del tutto sproporzionata alla volontà di arrecargli delle semplici lesioni, avessero previsto e voluto alternativamente la morte o il grave ferimento della vittima”. Lo scrive il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato nellache integra e aggrava il provvedimento di misura cautelare nei confronti dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, accusati dell’diMonteiro, il 21enne deceduto dopo un pestaggio a Colleferro lo scorso settembre. Nel corso di questi mesi, infatti, le indagini della procura sono andate avanti e l’esito ...

Si aggrava la posizione dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati del pestaggio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro nel settembre scorso fuori ad un locale. In base a quanto si apprende la Procura di Velletri contesta ai due il reato di omicidio volontario e non più ...

Willy, svolta nelle indagini contro i fratelli Bianchi e gli altri accusati. "Fu omicidio volontario"

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte fu "omicidio volontario". È la svolta nelle indagini sulla morte del 19enne avvenuto a Colleferro il 6 settembre 2020 , per il quale il gip di Velletri ha emesso ieri una nuova ...

Il murales dedicato a Willy Monteiro Duarte voluto dalla Roma Il Messaggero Roma, un murale per Willy Monteiro con il sostegno di Roma Cares

Roma, un murale per Willy Monteiro Durante, progetto giallorosso realizzato a Colleferro nel ricordo del giovane morto a settembre.

Omicidio Willy: nuova ordinanza, ‘violenza sproporzionata, colpito per ucciderlo’

Condividi questo articolo:Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Tutti gli elementi conducono naturalmente a ritenere che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di uccidere Wil ...

