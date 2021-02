“Wicked” | scelto il regista per adattamento cinematografico del musical

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La Universal lo aveva annunciato nel 2012 e aveva affidato il timone a Daldry, che avrebbe dovuto girare e completare il film entro il 2019. Ma continui erano i ritardi, le incertezze che hanno portato a dare priorità ad altri progetti, come “Cats” uscito nel 2019. Oggi sappiamo che “” si farà. L’del, applaudito a Broadway da ormai 17 anni, sarà prodotto dalla Universal e da Marc Platt, che hanno affidato la regia a Jon M. Chu. Ile coreografo californiano è noto alle grandi masse per aver diretto la commedia di successo “Crazy & Rich” e ben due film della famosa serie di “Step Up”. Come ci racconta Deadline, la scelta di Jon M. Chu è arrivata dopo una serie di coincidenze. Daldry infatti,nel 2016 per dirigere “”, avrebbe lasciato ...

Annunciato nel 2012, oggi la Universal ha dichiarato che "Wicked", adattamento del musical di Broadway, si farà. E avrebbe anche un regista.Buone notizie per l'adattamento cinematografico del musical Wicked che in tanti anni ha dovuto fare i conti con moltissime battute d'arresto ...