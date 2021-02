Werewolf: The Apocalypse Earthblood - recensione (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Endron, società energetica di portata globale, rischia di distruggere gli ultimi brandelli di natura incontaminata. Possedere il denaro, per alcuni, è sinonimo di onnipotenza, come se si potesse avere il pieno controllo del mondo: in questo caso la natura fa da futile contorno paesaggistico. È una visione piuttosto cinica, non è vero? Werewolf: The Apocalypse Earthblood concentra l'attenzione sui Garou, un branco di licantropi sfuggito all'essenza malvagia del Wyrm, entità ormai distruttiva. Che si tratti di uomini, spiriti guida o licantropi in grado di sventrare brutalmente chiunque, il fulcro della storia si plasma su un mondo incapace di controllare gli istinti più intrinseci. La vera bestia in questo caso è l'uomo, ignaro di seminare caos o, forse, fin troppo consapevole di recare strazianti sofferenze al prossimo. Cahal, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Endron, società energetica di portata globale, rischia di distruggere gli ultimi brandelli di natura incontaminata. Possedere il denaro, per alcuni, è sinonimo di onnipotenza, come se si potesse avere il pieno controllo del mondo: in questo caso la natura fa da futile contorno paesaggistico. È una visione piuttosto cinica, non è vero?: Theconcentra l'attenzione sui Garou, un branco di licantropi sfuggito all'essenza malvagia del Wyrm, entità ormai distruttiva. Che si tratti di uomini, spiriti guida o licantropi in grado di sventrare brutalmente chiunque, il fulcro della storia si plasma su un mondo incapace di controllare gli istinti più intrinseci. La vera bestia in questo caso è l'uomo, ignaro di seminare caos o, forse, fin troppo consapevole di recare strazianti sofferenze al prossimo. Cahal, ...

