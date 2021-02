Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è ora disponibile ed un trailer di lancio ne celebra l'uscita (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cyanide Studios ed il publisher Nacon hanno pubblicato un trailer di lancio per celebrare l'uscita odierna del brawler di World of Darkness, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. Il gioco vi mette nei panni di Cahal, un lupo mannaro della tribù Fianna costretto all'esilio quando non riesce a mantenere la calma. Quella rabbia finisce per essergli utile, tuttavia, quando molti anni dopo che la Endron International, una potente compagnia petrolifera che serve il Wyrm, minaccia di fare a pezzi la sua famiglia, la sua ex patria e, per estensione, il mondo. Cahal sarà in grado di invocare i suoi poteri di lupo mannaro per assumere tre forme, tra cui Homid per la furtività e l'hacking, la forma Lupus per l'esplorazione e l'infiltrazione e la forma Crinos dove diventa una ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cyanide Studios ed il publisher Nacon hanno pubblicato undiperre l'odierna del brawler di World of Darkness,: The. Il gioco vi mette nei panni di Cahal, un lupo mannaro della tribù Fianna costretto all'esilio quando non riesce a mantenere la calma. Quella rabbia finisce per essergli utile, tuttavia, quando molti anni dopo che la Endron International, una potente compagnia petrolifera che serve il Wyrm, minaccia di fare a pezzi la sua famiglia, la sua ex patria e, per estensione, il mondo. Cahal sarà in grado di invocare i suoi poteri di lupo mannaro per assumere tre forme, tra cui Homid per la furtività e l'hacking, la forma Lupus per l'esplorazione e l'infiltrazione e la forma Crinos dove diventa una ...

CeotechI : RT @CeotechI: Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è un videogioco di ruolo d'azione sviluppato da Cyanide e pubblicato da Nacon. È basato… - Eurogamer_it : Pubblicato il trailer di lancio di #WerewolfTheApocalypseEarthblood. - tuttoteKit : Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è finalmente disponibile! #Cyanide #Nacon #PC #PS4 #PS5… - CeotechI : Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è un videogioco di ruolo d'azione sviluppato da Cyanide e pubblicato da Nacon… - TheGamesMachine : Purtroppo #WerewolfTheApocalypseEarthblood è ben lontano da quel che ci saremmo augurati, anche considerando l'abbo… -