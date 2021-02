Werewolf: the Apocalypse – Earthblood disponibile da oggi (Di giovedì 4 febbraio 2021) NACON e Cyanide sono lieti di annunciare l’uscita di Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, un brutale beat’em up ambientato nel World of Darkness. Il gioco è ora disponibile su PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series XS e PC (Epic Game Store). Werewolf: The Apocalypse – Earthblood è un violento beat’em up basato sulle tre forme in cui Cahal può trasformarsi, permettendo diversi approcci e vari stili di gioco. – Forma Homid: Utilizzata per neutralizzare furtivamente le guardie e penetrare nelle difese nemiche. – Forma Lupus: Ideale per l’esplorazione e l’infiltrazione. – Forma Crinos: perfetta per dar sfogo totale alla propria rabbia e seminare il caos fra i ranghi del nemico. Si dovranno alternare queste tre forme per abbattere ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 4 febbraio 2021) NACON e Cyanide sono lieti di annunciare l’uscita di: The, un brutale beat’em up ambientato nel World of Darkness. Il gioco è orasu PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series XS e PC (Epic Game Store).: Theè un violento beat’em up basato sulle tre forme in cui Cahal può trasformarsi, permettendo diversi approcci e vari stili di gioco. – Forma Homid: Utilizzata per neutralizzare furtivamente le guardie e penetrare nelle difese nemiche. – Forma Lupus: Ideale per l’esplorazione e l’infiltrazione. – Forma Crinos: perfetta per dar sfogo totale alla propria rabbia e seminare il caos fra i ranghi del nemico. Si dovranno alternare queste tre forme per abbattere ...

