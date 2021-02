Walter Zenga: il retroscena sul misterioso assegno da 60mila euro ad Andrea e Nicolò (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da quando il figlio Andrea Zenga è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, il noto padre nonché ex portiere dell’Inter e della Nazionale Italiana, Walter Zenga, è finito nel vero e proprio occhio del ciclone. Una bufera che non si arresta e che continua a rimbalzare da un programma di Mediaset all’altro: proprio domenica scorsa Zenga è stato ospite della d’Urso in quel di Live – Non è la d’Urso. Continuano a circolare voci sul rapporto tra Zenga e due dei suoi 5 figli, Andre e Nicolò, nonché su Raluca Rebedea, la terza moglie dal quale sembrava essersi separato quando, stando alle ultime dichiarazioni di Zenga, così non sarebbe. Walter Zenga e il rapporto con la terza moglie Raluca Era l’inizio dello ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da quando il figlioè entrato nella casa del Grande Fratello Vip, il noto padre nonché ex portiere dell’Inter e della Nazionale Italiana,, è finito nel vero e proprio occhio del ciclone. Una bufera che non si arresta e che continua a rimbalzare da un programma di Mediaset all’altro: proprio domenica scorsaè stato ospite della d’Urso in quel di Live – Non è la d’Urso. Continuano a circolare voci sul rapporto trae due dei suoi 5 figli, Andre e, nonché su Raluca Rebedea, la terza moglie dal quale sembrava essersi separato quando, stando alle ultime dichiarazioni di, così non sarebbe.e il rapporto con la terza moglie Raluca Era l’inizio dello ...

