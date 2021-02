Walter Zenga, chi è la terza moglie Raluca Rebedea: età, altezza, peso, origini, figli, lavoro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una delle donne più affascinanti che stanno imperversando nel panorama dello spettacolo italiano è senza dubbio Raluca Rebedea. Seppur la sua popolarità non abbia spiccato il volo per meriti strettamente personali, la bella Raluca ha conquistato i seguaci sui social network a suon di trasparenza di alti valori morali, e forte attaccamento alla famiglia. Il riferimento ai meriti personali non è casuale. Raluca Rebedea è infatti la terza bellissima moglie di Walter Zenga. Il fascino dell’ex portiere, che nel tempo ha continuato a mietere spasimanti, non è passato inosservato agli occhi di Raluca. La movimentata vita sentimentale di Zenga senior, sembrerebbe aver trovato ristoro tra le braccia di lei. ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una delle donne più affascinanti che stanno imperversando nel panorama dello spettacolo italiano è senza dubbio. Seppur la sua popolarità non abbia spiccato il volo per meriti strettamente personali, la bellaha conquistato i seguaci sui social network a suon di trasparenza di alti valori morali, e forte attaccamento alla famiglia. Il riferimento ai meriti personali non è casuale.è infatti labellissimadi. Il fascino dell’ex portiere, che nel tempo ha continuato a mietere spasimanti, non è passato inosservato agli occhi di. La movimentata vita sentimentale disenior, sembrerebbe aver trovato ristoro tra le braccia di lei. ...

