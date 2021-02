Von der Leyen elogia Mario Draghi: “È stato straordinario alla Bce” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Non commentiamo le questioni politiche interne ma Draghi alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e di questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia“. Sono queste le parole di elogio al premier incaricato Mario Draghi utilizzate dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista che ‘La Stampa’ pubblicherà domani. La versione integrale dell’intervista verrà pubblicata venerdì 5 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Non commentiamo le questioni politiche interne maBce ha svolto un ruoloe di questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia“. Sono queste le parole di elogio al premier incaricatoutilizzate dpresidente della Commissione europea, Ursula von der, in un’intervista che ‘La Stampa’ pubblicherà domani. La versione integrale dell’intervista verrà pubblicata venerdì 5 febbraio. SportFace.

