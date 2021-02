Volvo | in 2020 utile a 8 | 5 mld corone grazie a secondo semestre record

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) -alla seconda metà dell'anno - con il migliordella sua storia -Cars ha chiuso illimitando le ricadute negative della pandemia, con vendite per 263 miliardi disvedesi (quasi 26 miliardi di euro) circa il 4% in meno sull'anno precedente, e undi 8,5 miliardi di(nel 2019 a 14,3 miliardi). In leggero calo le vendite globali, passate dalle 705 mila del 2019 a 662 mila lo scorso anno: l'obiettivo di raggiungere quota 800 mila, tuttavia, come ha spiegato l'amministratore delegato diCars Hakan Samuelsson, dovrebbe essere raggiunto nel 2021, mantenendo lo slancio della seconda metà dell'anno passato che ha registrato 9,5 miliardi didi ...