Volocom nomina il nuovo direttore commerciale e marketing e il direttore delivery e servizi di consulenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021), società specializzata nell'ambito dell'editoria digitale e del monitoraggio dei media,Emilio Colaiannie Lucrezia Maggiodi. La società è in una fase di forte espansione (crescita a doppia cifra percentuale negli ultimi 7 anni e + 35% dal 2019) e per sostenere adeguatamente il suo sviluppo ha iniziato un percorso di riorganizzazione interna e potenziamento del suo staff. Emilio Colaianni, laureato in Economia e Commercio ha iniziato la sua carriera in una nota software house di origine angloamericana quotata in borsa e operante nel settore del Knowledge management e della gestione delle informazioni. Ha poi ...