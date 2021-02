Volley | Superlega la 21a giornata | i risultati

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo le intense sfide della Final Four di Coppa Italia, ieri sera è ripartito il campionato dicon la disputa della 21a, che ha visto il verificarsi di alcunidavvero sorprendenti. Vediamo nel dettaglio come è andata l’interala 21aNel campionato dila 21aha riservato alcune sorprese. Nel match clou tra le finaliste di Coppa Italia, vale a dire Lube e Perugia, questa volta c’è stato il riscatto degli umbri che si sono imposti, al termine di una gara tiratissima, al quinto set. Continua ad offrire ancora delle buone prestazioni Piacenza, che si è imposta sul campo di Monza con un punteggio secco, mentre nell’anticipo di martedì, da segnalare la seconda vittoria in ...

Spettacolare big match vinto dagli umbri al tie break. Ad un turno dalla fine la capolista porta a 4 i punti di margine sui marchigiani ed è irraggiungi?L'ultima trasferta della regular seasonCredem Banca 2020/21 non regala particolari soddisfazioni all'Itas Trentino. Sul campo ...ha già definito la terza posizione finale di Trentino, ...La Superlega incorona la Sir Safety regina della regular season con un turno di anticipo: vittoria decisiva a Civitanova ocn la Lube ...Missione compiuta. La Consar batte, non senza qualche patema e in due ore di gioco, la Kioene Padova, si prende la quinta vittoria in questo campionato e blinda il decimo posto in classifica. Guidata ...