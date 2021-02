Volley, la Coppa Italia stravolge i piani: tutte le nuove date del calendario di Serie A1 e Serie A2 (Di giovedì 4 febbraio 2021) In una stagione significativamente condizionata dal Covid-19, è stato ridisegnato il calendario della Serie A1 e Serie A2 per i prossimi mesi. La stagione regolare di Serie A1 volgerà al termine sabato 27 febbraio, mentre nella settima seguente si recupereranno i match rinviati. A partire dalla settimana dell’8 marzo andrà quindi in scena la Coppa Italia. Le migliori 8 del girone d’andata si sfideranno in una gara secca di quarti di finale in casa della squadra meglio classificata. Il 13 e il 14 marzo i club si trasferiranno dunque a Rimini, dove disputeranno le Final Four all’RDS Stadium. Sette giorni dopo inizieranno i Play Off Scudetto, che vedranno ai nastri di partenza dodici squadre. L’eventuale spareggio Scudetto andrà in scena ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) In una stagione significativamente condizionata dal Covid-19, è stato ridisegnato ildellaA1 eA2 per i prossimi mesi. La stagione regolare diA1 volgerà al termine sabato 27 febbraio, mentre nella settima seguente si recupereranno i match rinviati. A partire dalla settimana dell’8 marzo andrà quindi in scena la. Le migliori 8 del girone d’andata si sfideranno in una gara secca di quarti di finale in casa della squadra meglio classificata. Il 13 e il 14 marzo i club si trasferiranno dunque a Rimini, dove disputeranno le Final Four all’RDS Stadium. Sette giorni dopo inizieranno i Play Off Scudetto, che vedranno ai nastri di partenza dodici squadre. L’eventuale spareggio Scudetto andrà in scena ...

