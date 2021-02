Volley femminile, Champions League: qualificate ai quarti e teste di serie. Ci sono 4 italiane: le possibili avversarie (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si è delineato il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2021 di Volley femminile. Le vincitrici dei cinque gironi preliminari e le tre migliori seconde classificate hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta: quarti e semifinali si disputeranno in incontri di andata e ritorno (salvo cambi di regolamento dovuti all’emergenza sanitaria), mentre la Finale andrà in scena in gara secca il prossimo 1° maggio in sede ancora da definire. L’Italia sarà presente con ben quattro formazioni. Conegliano è la grande favorita per la conquista del trofeo e sarà testa di serie nel sorteggio che andrà in scena il prossimo 12 febbraio. Le Pantere eviteranno così altre big come il VakifBank Istanbul e l’Eczacibasi ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si è delineato il quadro delle squadreaidi finale della2021 di. Le vincitrici dei cinque gironi preliminari e le tre migliori seconde classificate hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta:e semifinali si disputeranno in incontri di andata e ritorno (salvo cambi di regolamento dovuti all’emergenza sanitaria), mentre la Finale andrà in scena in gara secca il prossimo 1° maggio in sede ancora da definire. L’Italia sarà presente con ben quattro formazioni. Conegliano è la grande favorita per la conquista del trofeo e sarà testa dinel sorteggio che andrà in scena il prossimo 12 febbraio. Le Pantere eviteranno così altre big come il VakifBank Istanbul e l’Eczacibasi ...

