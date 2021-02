Volley femminile, Champions League: Novara regola il Chemik Police e vola ai quarti da testa di serie! (Di giovedì 4 febbraio 2021) Novara ha sconfitto il Chemik Police per 3-1 (25-19; 22-25; 25-18; 25-16) e ha così vinto il suo girone della Champions League 2021 di Volley femminile. Le ultime Campionesse d’Europa hanno sudato tantissimo contro la compagine polacca, hanno dovuto cedere il secondo set, ma poi hanno messo il turbo e hanno conquistato la sesta vittoria consecutiva nel turno preliminare. Le piemontesi hanno così concluso la Pool E al comando da imbattute (6 successi, 17 punti) e si sono guadagnate il diritto di essere testa di serie nel sorteggio dei quarti di finale. Si tratta di un risultato importantissimo per le ragazze di coach Stefano Lavarini perché assicura di evitare Conegliano, VakifBank ed Eczacibasi nel primo turno a eliminazione diretta ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha sconfitto ilper 3-1 (25-19; 22-25; 25-18; 25-16) e ha così vinto il suo girone della2021 di. Le ultime Campionesse d’Europa hanno sudato tantissimo contro la compagine polacca, hanno dovuto cedere il secondo set, ma poi hanno messo il turbo e hanno conquistato la sesta vittoria consecutiva nel turno preliminare. Le piemontesi hanno così concluso la Pool E al comando da imbattute (6 successi, 17 punti) e si sono guadagnate il diritto di esseredi serie nel sorteggio deidi finale. Si tratta di un risultato importantissimo per le ragazze di coach Stefano Lavarini perché assicura di evitare Conegliano, VakifBank ed Eczacibasi nel primo turno a eliminazione diretta ...

