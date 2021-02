Virginia Raggi spinge il M5S tra le braccia di Draghi | ' Rompiamo gli schemi | si al dialogo con il premier incaricato'

(Di giovedì 4 febbraio 2021)apre a Mario. Anzi, per la precisioneil M5S a 'rompere gli' e ad avviare un 'sui temi' con il presidente del consiglio. In un'intervista al ...

virginiaraggi : Il 3 febbraio di 150 anni fa Roma veniva designata ufficialmente Capitale d’Italia. Oggi abbiamo celebrato questo a… - virginiaraggi : Quella che vedete è Villa Ada, una del ville storiche più grandi di Roma. Per la riforestazione dell’intero parco,… - virginiaraggi : Viale Palmiro Togliatti, una delle strade più conosciute e utilizzate dai cittadini che abitano nella periferia est… - askanews_ita : 'Rompiamo gli schemi, l'#M5S dialoghi con #Draghi' (così Virginia #Raggi) - siamozeta : Virginia #Raggi, sindaco di Roma, si espone a favore di Draghi: 'Il #Movimento consenta la formazione dell'esecutivo'. #GovernoDraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Raggi

apre a Mario Draghi . Anzi, per la precisione spinge il M5S a 'rompere gli schemi' e ad avviare un 'dialogo sui temi' con il presidente del consiglio incaricato. In un'intervista al ...'E' il momento di rompere gli schemi: con Mario Draghi si dialoghi. E sui temi!'., sindaco di Roma, apre a Draghi. La grillina dice al Foglio che il M5s, il suo partito, deve mettersi seduto con l'ex numero uno della Bce. 'Il teatrino delle poltrone al quale abbiamo ..."È il momento di rompere gli schemi: con Mario Draghi si dialoghi. E sui temi!". Virginia Raggi, sindaco di Roma, apre a Draghi. La ...Virginia Raggi apre a Mario Draghi. Anzi, per la precisione spinge il M5S a "rompere gli schemi" e ad avviare un "dialogo sui temi" con il presidente del ...