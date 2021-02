Vince 5661 euro per il ko di Mourinho | ' Potrebbe essere il tuo unico titolo'

(Di giovedì 4 febbraio 2021) LONDRA - Anziché ringraziare, ha preferito infierire... Lo ha fatto in modo divertente e goliardico, Sahlil Arora, un tifoso indiano (di New Delhi) riuscito are bennel gioco di ...

LONDRA - Anziché ringraziare, ha preferito infierire... Lo ha fatto in modo divertente e goliardico, Sahlil Arora, un tifoso indiano (di New Delhi) riuscito a vincere beneuro nel gioco di scommesse "Fantasy5" . Decisivo per il suo successo il ko del Tottenham di Mourinho contro il Brighton grazie al gol di Leandro Trossard.Dopo l'importante premio ottenuto grazie al ko del Tottenham, lo scommettitore ha deciso di dedicare una pagina dell'Enfield Independent allo Special One ...