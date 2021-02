Vicenza, 12 arresti per traffico di cocaina: l’operazione della Polizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Maxi operazione della Polizia a Vicenza, con gli agenti che hanno fermato un traffico di cocaina proveniente dal Sud America. Sono 12 gli arresti compiuti. La Polizia di Vicenza ha speronato un traffico di cocaina proveniente direttamente dal Sud America. Un’operazione delicata che ha portato a diverse perquisizioni ed ordinanze di custodia cautelare per 12 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Maxi operazione, con gli agenti che hanno fermato undiproveniente dal Sud America. Sono 12 glicompiuti. Ladiha speronato undiproveniente direttamente dal Sud America. Un’operazione delicata che ha portato a diverse perquisizioni ed ordinanze di custodia cautelare per 12 L'articolo proviene da Inews.it.

