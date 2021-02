Viaggio fiabesco | alla scoperta dei borghi e dei castelli del Pentamerone di Giambattista Basile

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ai bambini si raccontano le fiabe perché inverosimili, magiche, lontane dal peso, talvolta insopportabile, della realtà. E i bambini immagazzinano la bellezza delle parole e delle storie effimere, pur non sapendo che, un tempo non troppo lontano, dovranno farne a meno. Inconsciamente acquisiscono dettagli e li lasciano giacere per anni in uno spazio piccolo e dimenticato del ricordo. Poi accade che da adulti, un giorno, passeggiando per le stradine di un borgo, facendosi largo tra il fango e il fogliame di un bosco, lanciando una moneta in una fontana, fotografando un fiume in piena, avanzando tra le rovine di scavi archeologici, respirando l’odore del mare dal molo di una piccola città, come un’idea inaspettata, si risvegli quella fiaba con tutte le sue minuzie, con quei dettagli e l’emozioni che ne derivano, e si rivive, anche solo per un attimo, lo stupore del primo ascolto. Agli ...