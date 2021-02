Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021)DEL 04 FEBBRAIOORE 19:05 CILUFFO MARCO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE ANCORA CHIUSO IL TUNNEL NEL TRATTO COMPRESO TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SEMPTRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA ALTRE CODE , QUI PER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA GLI INTERVENTI COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’EUR SI RALLENTA IN USCITA DALLA CAPITALE SULLAVIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO NOMENTANA DA VIALE KANT FINO ALLA ROTONDA PER VIA PALOMBARESE E SULLA VIA ...