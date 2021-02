“Vergogna”. Federico Fashion Style si sfoga così sui social. Il motivo è molto particolare (Di giovedì 4 febbraio 2021) Federico Fashion Style, noto come il parrucchiere dei vip, di recente pare che sia stato vittima di un fatto che gli ha procurato un grande dispiacere. Almeno, è quello che si evince nel suo post pubblicato in seguito alla sua ultima ospitata a Live – Non è la D’Urso. Ormai, Lauri spesso e volentieri si reca nel paiettato salotto di Barbarella e, di certo, i suoi pomeriggi in televisione gli hanno fatto acquisire una sempre maggiore popolarità. Tuttavia, pochi giorni fa, proprio dopo alla fine della suddetta trasmissione, Federico ha perso completamente le staffe per un imprevisto che gli ha stravolto i piani. Infatti, proprio lui ha raccontato che in genere, al termine del programma, è solito recarsi in stazione per prendere un treno verso Roma dove vive attualmente insieme con la sua compagna Letizia e ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 febbraio 2021), noto come il parrucchiere dei vip, di recente pare che sia stato vittima di un fatto che gli ha procurato un grande dispiacere. Almeno, è quello che si evince nel suo post pubblicato in seguito alla sua ultima ospitata a Live – Non è la D’Urso. Ormai, Lauri spesso e volentieri si reca nel paiettato salotto di Barbarella e, di certo, i suoi pomeriggi in televisione gli hanno fatto acquisire una sempre maggiore popolarità. Tuttavia, pochi giorni fa, proprio dopo alla fine della suddetta trasmissione,ha perso completamente le staffe per un imprevisto che gli ha stravolto i piani. Infatti, proprio lui ha raccontato che in genere, al termine del programma, è solito recarsi in stazione per prendere un treno verso Roma dove vive attualmente insieme con la sua compagna Letizia e ...

infoitcultura : Federico Fashion Style in lacrime dà libero sfogo alla sua rabbia sui social: “Vergogna!” - slytherin_qveen : @midnightlibr4ry @rosaliedebuchin FEDERICO C'È MA È TIMIDO E SI VERGOGNA DI DIRLO A TUTTI - orsini_federico : RT @nomfup: Secondo le indiscrezioni - tutte da confermare - a Patrick Zaki sarebbero stati inflitti altri 45 giorni di tortura. Aspettiamo… - absofab91 : Cari Cecilia e Federico FashionStyle è molto più volgare non dare valore ai soldi con un colore fatto con i pallonc… - fb_federico : @mannocchia Un po’ di vergogna no? -

Ultime Notizie dalla rete : Vergogna Federico "La Lotteria degli scontrini? Una indecenza"

E' chiaro il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli nel giudicare la ... "Non c'è niente di buono da aspettarsi da questa politica senza vergogna che gioca con il lavoro, la ...

SPZ ha sciolto Battisti nell'acido

Leggi anche Federico Poggipollini: "Davanti al muro di gente di San Siro la testa fa brutti scherzi"... "Ma i riferimenti più importanti, e lo dico senza vergogna, restano i Beatles e Battisti". Non a ...

Federico Fashion Style in lacrime: “Str***i”, vergogna!” LettoQuotidiano Federico Fashion Style su tutte le furie contro le forze dell’ordine in Stazione Centrale: “Questi…

Federico Fashion Style è una furia su Instagram contro le forze dell’ordine che controllano le partenze alla Stazione Centrale di Milano, che lui ieri aveva raggiunto per poter tornare nella “sua” Anz ...

Federico Fashion Style in lacrime dà libero sfogo alla sua rabbia sui social: “Vergogna!”

Federico Fashion Style ha ormai un ampio seguito, anche in televisione. Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, si lascia andare ad un pianto disperato. Federico Fashion Style: presenza costan ...

E' chiaro il direttore di Confcommercio Provincia di PisaPieragnoli nel giudicare la ... "Non c'è niente di buono da aspettarsi da questa politica senzache gioca con il lavoro, la ...Leggi anchePoggipollini: "Davanti al muro di gente di San Siro la testa fa brutti scherzi"... "Ma i riferimenti più importanti, e lo dico senza, restano i Beatles e Battisti". Non a ...Federico Fashion Style è una furia su Instagram contro le forze dell’ordine che controllano le partenze alla Stazione Centrale di Milano, che lui ieri aveva raggiunto per poter tornare nella “sua” Anz ...Federico Fashion Style ha ormai un ampio seguito, anche in televisione. Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, si lascia andare ad un pianto disperato. Federico Fashion Style: presenza costan ...