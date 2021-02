Variante sudafricana covid: primo caso in Italia/ Varese, uomo rientrante dall'Africa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da Il Fatto Quotidiano, il primo caso è stato individuato in Lombardia , precisamente in quel di Varese . Al momento il ... Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 4 febbraio 2021) Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da Il Fatto Quotidiano, ilè stato individuato in Lombardia , precisamente in quel di. Al momento il ...

Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - fanpage : Isolato il primo caso di #variantesudafricana in Italia - notizieoggi24 : Coronavirus, a Varese il primo caso di variante sudafricana #Coronavirus - EugenioBerto70 : A Varese primo caso variante sudafricana in Italia -