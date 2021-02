Vaccino Pfizer, in Italia record di reazioni avverse: situazione allarmante (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Italia sembra avere un problema di reazioni avverse al Vaccino anti-Covid. Nello specifico, si parla del Vaccino di Pfizer-BionTech, il primo ad essere diffuso e somministrato: pare infatti che del complessivo numero di reazioni avverse (gravi e lievi) verificatesi a seguito della somministrazione del Vaccino, il 38% si siano verificate in Italia. Considerando che i Paesi presi in esame per il conteggio delle reazioni sono 31, occorre capire perché proprio nel nostro Paese il numero di reazioni sia così alto. Come vengono classificate le reazioni al Vaccino Per ora, gli esperti sono davanti a un’incognita. I numeri sono pubblici e sono ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’sembra avere un problema dialanti-Covid. Nello specifico, si parla deldi-BionTech, il primo ad essere diffuso e somministrato: pare infatti che del complessivo numero di(gravi e lievi) verificatesi a seguito della somministrazione del, il 38% si siano verificate in. Considerando che i Paesi presi in esame per il conteggio dellesono 31, occorre capire perché proprio nel nostro Paese il numero disia così alto. Come vengono classificate lealPer ora, gli esperti sono davanti a un’incognita. I numeri sono pubblici e sono ...

Agenzia_Ansa : #Pfizer, da #vaccino anti-#Covid entrate per 15 miliardi di dollari. Uno dei più grandi 'successi' nella storia del… - RobertoBurioni : Ottima notizia. Dopo milioni di dosi somministrate (due anche a me) l'EMA conferma la sicurezza del vaccino Pfizer/… - RobTallei : Il vaccino russo Sputnik V ha un'efficacia del 91,6% secondo i dati sulla terza fase di sperimentazione pubblicati… - erminio_erminia : RT @byoblu: Se fate un giro nel sito della #Bancadatieuropea delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ci sono i dati sugli effetti c… - cassiocherea : @letizia_moratti non so le cause di di questi casi allergici ma essendo il vaccino Pfizer estremamente sensibile al… -