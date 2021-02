Vaccino Covid, si apre la nuova fase: chi sarà vaccinato e quando (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vaccino Covid, a chi saranno somministrate le dosi in questa nuova fase. Sono previste 14 milioni di somministrazioni nei prossimi tre mesi. Garantita la copertura al personale sanitario, la campagna di vaccinazione si avvia verso una nuova fase con la somministrazione del Vaccino contro il Covid ai soggetti a rischio per motivi professionali o per motivi di età e di salute. Andiamo a vedere allora chi sarà vaccinato e quando in questo secondo step del piano vaccini, anche alla luce delle ultime modifiche disposte. Vaccino Covid agli Over 80 Come da piano vaccinale, Pfizer e Moderna a partire dal mese di febbraio (quasi in tutta Italia) saranno somministrati ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021), a chi saranno somministrate le dosi in questa. Sono previste 14 milioni di somministrazioni nei prossimi tre mesi. Garantita la copertura al personale sanitario, la campagna di vaccinazione si avvia verso unacon la somministrazione delcontro ilai soggetti a rischio per motivi professionali o per motivi di età e di salute. Andiamo a vedere allora chiin questo secondo step del piano vaccini, anche alla luce delle ultime modifiche disposte.agli Over 80 Come da piano vaccinale, Pfizer e Moderna a partire dal mese di febbraio (quasi in tutta Italia) saranno somministrati ...

