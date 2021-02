Vaccino anticovid: si riaprono le prenotazioni per le categorie coinvolte nella fase 1 (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ultima fornitura di 31.590 dosi di Vaccino di produzione Pfizer-BioNTech è stata consegnata lo scorso 2 febbraio, consegna che ha consentito di riaprire le agende della fase 1 per la prenotazione delle prime somministrazioni del Vaccino Pfizer, mentre continuano regolarmente le somministrazioni dei richiami Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ultima fornitura di 31.590 dosi didi produzione Pfizer-BioNTech è stata consegnata lo scorso 2 febbraio, consegna che ha consentito di riaprire le agende della1 per la prenotazione delle prime somministrazioni delPfizer, mentre continuano regolarmente le somministrazioni dei richiami

La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - Escapista2 : @matteomigoni ma la soluzione semplice di rendere obbligatorio il vaccino anticovid per legge pareva troppo? - bludi_metilene : È LECITO PER UN OPERATORE SANITARIO AVER PAURA DEL VACCINO ANTICOVID? - marcoluccitti : È LECITO PER UN OPERATORE SANITARIO AVER PAURA DEL VACCINO ANTICOVID? - FirenzePost : Vaccino anticovid: si riaprono le prenotazioni per le categorie coinvolte nella fase 1 -