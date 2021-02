Vaccino anti Covid, oltre 7mila reazioni avverse: 'Il 92,4% non gravi'. Il primo rapporto dell'Aifa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vaccino anti Covid , su un totale di oltre un milione e mezzo di somministrazioni le reazioni avverse sono state poco più di settemila, di cui oltre nove su dieci non gravi . Lo rileva il primo ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021), su un totale diun milione e mezzo di somministrazioni lesono state poco più di settemila, di cuinove su dieci non. Lo rileva il...

Agenzia_Ansa : #Pfizer, da #vaccino anti-#Covid entrate per 15 miliardi di dollari. Uno dei più grandi 'successi' nella storia del… - regionetoscana : #Vaccino anti #Covid, da oggi riaperte le agende di prenotazione destinate agli operatori degli ospedali e delle RS… - RiccardoLuna : In 24 ore 100 mila over 80 nel Lazio si sono potuti prenotare per il vaccino anti Covid. 1) i problemi di esordio d… - SienaFree : Vaccino anti Covid, si riaprono le agende di prenotazione - niqt : Quest'anno dopo tanti anni vedrò il festival di Sanremo, secondo me è il vero vaccino anti covid. Tutto ha fermato:… -