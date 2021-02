Vaccino anti-Covid, la proposta del Professor Ippolito destinata a far discutere (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Professor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani di Roma si è espresso in merito al tema vaccini avanzando una proposta. Una posizione netta quella del Professor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani di Roma in merito ai vaccini. Secondo il direttore dell’Istituto numerose attività dovranno precludere l’accesso a tutti coloro che hanno deciso di non vaccinarsi. Una proposta L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 4 febbraio 2021) IlGiuseppedello Spallanzani di Roma si è espresso in merito al tema vaccini avanzando una. Una posizione netta quella delGiuseppedello Spallanzani di Roma in merito ai vaccini. Secondo il direttore dell’Istituto numerose attività dovranno precludere l’accesso a tutti coloro che hanno deciso di non vaccinarsi. UnaL'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Pfizer, da #vaccino anti-#Covid entrate per 15 miliardi di dollari. Uno dei più grandi 'successi' nella storia del… - RiccardoLuna : In 24 ore 100 mila over 80 nel Lazio si sono potuti prenotare per il vaccino anti Covid. 1) i problemi di esordio d… - Corriere : Sputnik, il vaccino russo efficace al 91,6%: i risultati su Lancet - RobRe62 : RT @wireditalia: Qualche Regione è già partita, altre prendono prenotazioni e partiranno a breve, altre ancora non hanno ancora indicato un… - CharlesLydgate : RT @ItalianPolitics: La notizia in sé e chi la dà: vaccino anti-Covid russo Sputnik V ai Palestinesi. -> -