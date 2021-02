Vaccino anti Covid, Ippolito (Spallanzani) contro i no vax: 'Vietare aereo, stadio e ristorante a chi non si vaccina' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vietare i viaggi in aereo e pranzi e cene al ristorante a chi decide di non vaccinarsi contro il coronavirus . È la proposta di Giuseppe Ippolito , direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021)i viaggi ine pranzi e cene ala chi decide di nonrsiil coronavirus . È la proposta di Giuseppe, direttore scientifico dell'Istitutodi ...

Agenzia_Ansa : #Pfizer, da #vaccino anti-#Covid entrate per 15 miliardi di dollari. Uno dei più grandi 'successi' nella storia del… - Agenzia_Ansa : #PapaFrancesco ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid #ANSA - RiccardoLuna : In 24 ore 100 mila over 80 nel Lazio si sono potuti prenotare per il vaccino anti Covid. 1) i problemi di esordio d… - IAmNobody2You : Come e quando prenotare il vaccino anti-Covid-19, regione per regione - baritoday : Vaccino anti Covid in Puglia, gli immunizzati superano quota 45mila -