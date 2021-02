Vaccini, nuovo piano di somministrazioni: chi e quando? (Di giovedì 4 febbraio 2021) piano Vaccini anti Covid con rimodulazione in vista di ritardi e nuove distribuzioni. Ecco cosa è stato deciso in sede del vertice tra Governo e Regioni. nuovo piano Vaccini Sono settimane molto particolari per la politica italiana e anche per la distribuzione del vaccino anti coronavirus che sembra dover affrontare non poche problematiche in essere. Facendo un piccolo passo indietro abbiamo potuto notare in questi giorni grande fermento a causa del ritardo nelle consegne oppure dosi in minor quantità di quelle attese per contratto. Ora l'emergenza sembra essere rientrata grazie ai nuovi piani che sono stati messi in essere con le case farmaceutiche di produzione, con una distribuzione nel mese di Febbraio che fa ben sperare. A seguito del vertice che c'è stato tra Governo e Regioni insieme al ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021)anti Covid con rimodulazione in vista di ritardi e nuove distribuzioni. Ecco cosa è stato deciso in sede del vertice tra Governo e Regioni.Sono settimane molto particolari per la politica italiana e anche per la distribuzione del vaccino anti coronavirus che sembra dover affrontare non poche problematiche in essere. Facendo un piccolo passo indietro abbiamo potuto notare in questi giorni grande fermento a causa del ritardo nelle consegne oppure dosi in minor quantità di quelle attese per contratto. Ora l'emergenza sembra essere rientrata grazie ai nuovi piani che sono stati messi in essere con le case farmaceutiche di produzione, con una distribuzione nel mese di Febbraio che fa ben sperare. A seguito del vertice che c'è stato tra Governo e Regioni insieme al ...

RobertoBurioni : Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziar… - repubblica : Vaccini, ecco il nuovo piano. Da lunedì si parte anche con prof, forze dell'ordine e detenuti - RaiNews : #coronavirus #covid19 il nuovo piano #vaccini dopo il vertice governo-regioni. Obiettivo: somministrare 14 milioni… - Mic24080902 : RT @LucaCastellini: All'epoca gli #USA vinsero la II guerra mondiale, oggi la guerra del #Covid. #Draghi è l'uomo di #Biden e #Renzi per un… - riktroiani : Per approfondire -