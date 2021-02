(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La categoria deidei mezzi disono preoccupati dalla loro esposizione al contagio. Per questo motivo, assessore ai traporti e alle infrastrutture di Napoli, ha richiesto al presidente De Luca di inserire anche loro nelle liste per ida covid. Queste le parole dell’assessore: “Oggi ho chiesto al Presidente De Luca, di consentire la vaccinazione agli operatori del, di linea e non di linea. In questi giorni ho incontrato moltidel TPL, sia di Anm che delle altre aziende pubbliche, alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria degli NCC (Federnoleggio e dell’ACNCC), ...

chedisagio : Secondo i dati della fondazione @GIMBE di Nino @Cartabellotta, il 22% dei vaccini è stato somministrato a personale… - nino_pitrone : @zirconet #Vaccini, sembra che si sia scoperta l'#Arma_Segreta_Contro_Il_CoronaVirus, studi approfonditi hanno indi… - nino_pitrone : @lacordacura #Vaccini, sembra che si sia scoperta l'#Arma_Segreta_Contro_Il_CoronaVirus, studi approfonditi hanno i… - nino_pitrone : @michemar48 #Vaccini, sembra che si sia scoperta l'#Arma_Segreta_Contro_Il_CoronaVirus, studi approfonditi hanno in… - nino_pitrone : @Stocca64 #Vaccini, sembra che si sia scoperta l'#Arma_Segreta_Contro_Il_CoronaVirus, studi approfonditi hanno indi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Nino

anteprima24.it

... sottolineando, come evidenziato anche dal presidente della Fondazione GimbeCartabellotta su 'Twitter', che "con le consegne dial palo", nelle ultime 2 settimane sono state ..."Sembrano esauriti gli effetti del decreto di Natale", spiegaCartabellotta, presidente di ...2 milioni: qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "anti ...Vaccini, Nino Simeone: "Inoltrato richiesta per i lavoratori del trasporto pubblico". Questa è infatti una delle categorie maggiormente esposte ...Oggi ho chiesto al Presidente De Luca, di consentire la vaccinazione agli operatori del trasporto pubblico, di linea e non di linea. In questi giorni ho incontrato molti lavoratori del TPL, sia di Anm ...