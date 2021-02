Vaccini, Fials: in FVG non ci sono medici e infermieri per la campagna e l'Asugi cerca volontari a costo zero. Dove sono finiti i fondi per le prestazioni aggiuntive? (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ancora una volta assistiamo ad un controsenso pericoloso e irrispettoso verso i professionisti della salute: lavorare gratis alla campagna vaccinale. Ci sono finanziamenti ad hoc che ammontano a 100 milioni di euro per le prestazioni aggiuntive previsti in Legge di bilancio 2021, ma l'Azienda sanitaria di Trieste e Gorizia chiede agli ordini professionali di medici, infermieri e professioni sanitarie TSRM PSTRP di sensibilizzare i loro iscritti ad aderire al piano per somministrare i Vaccini anti Covid senza remunerazione alcuna”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, commenta l'appello lanciato dall'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi) che cerca personale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ancora una volta assistiamo ad un controsenso pericoloso e irrispettoso verso i professionisti della salute: lavorare gratis allavaccinale. Cifinanziamenti ad hoc che ammontano a 100 milioni di euro per leprevisti in Legge di bilancio 2021, ma l'Azienda sanitaria di Trieste e Gorizia chiede agli ordini professionali die professioni sanitarie TSRM PSTRP di sensibilizzare i loro iscritti ad aderire al piano per somministrare ianti Covid senza remunerazione alcuna”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della, commenta l'appello lanciato dall'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina () chepersonale ...

