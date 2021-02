Usa, Yellen: pacchetto aiuti anti Covid “urgente”, si cerca consenso bipartisan (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Questo è davvero un bisogno urgente e dobbiamo agire in grande, dobbiamo assicurarci di fornire un ponte in modo che le persone non siano segnate indefinitamente da questa crisi”. Così la nuova Segretaria del Tesoro americano Janet Yellen in un’intervista rilasciata all’emittente televisiva americana Abc in merito al pacchetto da 1.900 miliardi di dollari lanciato dalla Casa Bianca ma su cui sono ancora in corso le trattative tra democratici e repubblicani. Yellen ha sottolineato che “è molto importante” ma che la volontà del presidente Biden è quello di cercare un sostengo bipartisan alla misura. La Segretaria del Tesoro ha espresso inoltre una profonda preoccupazione per gli oltre 18 milioni di persone che ancora chiedono il sussidio di disoccupazione: “vedere lunghe ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Questo è davvero un bisognoe dobbiamo agire in grande, dobbiamo assicurarci di fornire un ponte in modo che le persone non siano segnate indefinitamente da questa crisi”. Così la nuova Segretaria del Tesoro americano Janetin un’intervista rilasciata all’emittente televisiva americana Abc in merito alda 1.900 miliardi di dollari lanciato dalla Casa Bianca ma su cui sono ancora in corso le trattative tra democratici e repubblicani.ha sottolineato che “è molto importante” ma che la volontà del presidente Biden è quello dire un sostengoalla misura. La Segretaria del Tesoro ha espresso inoltre una profonda preoccupazione per gli oltre 18 milioni di persone che ancora chiedono il sussidio di disoccupazione: “vedere lunghe ...

