Usa: rapper si fa installare diamante da 20 milioni di dollari in fronte, «non volevo perderlo» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il rapper in questione si chiama Lil Uzi Vert, ha 26 anni ed è americano. Ha speso ben 20 milioni nel 2017 per acquistare un diamante rosa naturale e farselo fissare al centro della fronte. Il 26enne di Philadelphia ha voluto poi mettere in guardia i suoi fan dalle conseguenze che si possono avere quando ci si fa installare un pietra preziosa sulla fronte, specialmente a livello di pulizia. In poco tempo è scoppiata la polemica. "Ti splende un diamante in fronte", rapper americano sfoggia un diamante di valore sulla fronte Il rapper ha poi rivelato di aver finito di pagare il prezioso diamante il 30 gennaio. Un investimento da ben 20 milioni di euro ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilin questione si chiama Lil Uzi Vert, ha 26 anni ed è americano. Ha speso ben 20nel 2017 per acquistare unrosa naturale e farselo fissare al centro della. Il 26enne di Philadelphia ha voluto poi mettere in guardia i suoi fan dalle conseguenze che si possono avere quando ci si faun pietra preziosa sulla, specialmente a livello di pulizia. In poco tempo è scoppiata la polemica. "Ti splende unin",americano sfoggia undi valore sullaIlha poi rivelato di aver finito di pagare il preziosoil 30 gennaio. Un investimento da ben 20di euro ...

jksmysmile_hyyh : RT @Jk_italy: [info] Il rapper coreano Swings, ha postato sul suo Instagram una clip di Jungkook durante RUN BTS, dove usa un meme del rapp… - Martina21618561 : RT @Jk_italy: [info] Il rapper coreano Swings, ha postato sul suo Instagram una clip di Jungkook durante RUN BTS, dove usa un meme del rapp… - Jk_italy : [info] Il rapper coreano Swings, ha postato sul suo Instagram una clip di Jungkook durante RUN BTS, dove usa un mem… - SimonaCroisette : RT @Cinguetterai: Il Gatto è un attore o uno sportivo. Ha un fisico da far invidia e si muove molto bene. Sicuramente non è un cantante, al… - PatriziaAlessa2 : RT @Cinguetterai: Il Gatto è un attore o uno sportivo. Ha un fisico da far invidia e si muove molto bene. Sicuramente non è un cantante, al… -