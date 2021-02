Usa, rapper si fa fissare un diamante da 20 milioni sulla fronte: “Non volevo perderlo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) New York, 4 feb – Un rapper americano, nome d’arte Lil Uzi Vert, ha investito una copiosa somma per comprare un diamante rosa da 20 milioni di euro. Questo, nel 2017. Ora la decisione di farselo “incastonare” direttamente sulla fronte. “Ti splende un diamante in fronte” Il rapper Lil Uzi Vert, 26enne americano, ha speso l’equivalente di 20 milioni di euro nel 2017 per un diamante rosa naturale al centro della fronte. Il rapper di Philadelphia ha sì messo in guardia il suo pubblico dai pericoli di mettersi una pietra preziosa in fronte – soprattutto a livello di pulizia – ma non rinuncia al gingillo. Un investimento da 20 milioni di euro Lil Uzi Vert il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) New York, 4 feb – Unamericano, nome d’arte Lil Uzi Vert, ha investito una copiosa somma per comprare unrosa da 20di euro. Questo, nel 2017. Ora la decisione di farselo “incastonare” direttamente. “Ti splende unin” IlLil Uzi Vert, 26enne americano, ha speso l’equivalente di 20di euro nel 2017 per unrosa naturale al centro della. Ildi Philadelphia ha sì messo in guardia il suo pubblico dai pericoli di mettersi una pietra preziosa in– soprattutto a livello di pulizia – ma non rinuncia al gingillo. Un investimento da 20di euro Lil Uzi Vert il ...

