Usa | congelato il ritiro delle truppe dalla Germania | Biden cancella quanto deciso da Trump

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il tema era stato al centro dello scontro diplomatico tra Stati Uniti e, ma l’arrivo dell’amministrazionecon un colpo di spugnastabilito dal suo predecessore. Il progetto di ritirare 12mila militari statunitensiè stato per il momento, ha riferito ai giornalisti il capo dell’US European command, Tod Wolters, spiegando che il presidente Joee il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno per il momento fermato i piani di, che ora verranno sottoposti ad attenta revisione. Ilparziale dei militari Usaera statolo scorso giugno dall’ex presidente Donald ...

