Usa: Biden oggi al dipartimento Stato per discorso su politica estera (Di giovedì 4 febbraio 2021) Washington, 4 feb. (Adnkronos) - Joe Biden oggi si recherà in visita al dipartimento di Stato per ringraziare per il loro lavoro i diplomatici, spesso sotto attacco da parte della Casa Bianca durante l'amministrazione Trump, e presentare la visione di una politica estera americana di nuovo legata alle alleanze ed alle istituzioni multilaterali. Con la sua prima visita da presidente non al Pentagono o alla sede della Cia ma a Foggy Bottom, come viene chiamato a Washington il dipartimento di Stato, Biden vuole mandare un chiaro segnale della sua volontà di "restaurare il posto dell'America del mondo", riparando le alleanze messe da dura prova dal nazionalismo di Donald Trump. Un'azione in cui assumerà un ruolo centrale una diplomazia ...

