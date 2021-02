Uomini e Donne presenta i nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano: ecco chi sono (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il pubblico di Uomini e Donne attende di assistere alle scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni e intanto sui profili social e i siti del dating-show figura l’annuncio dell’arrivo al programma di due nuovi tronisti. Si tratta di due giovani ragazzi, rispettivamente di nome Giacomo e Massimiliano. Il primo è un videomaker di 25 anni, il quale dichiara di sé di aver perso poche volte la testa in amore. Il secondo, invece, è un 20enne originario di Roma che non nasconde di aver sofferto delle condizioni economiche difficili in famiglia sin dal giorno in cui suo padre decise di fuggire via di casa. In comune, i due tronisti hanno una caratteristica: quella di non soffermarsi mai sulle apparenze. Giacomo è il nuovo tronista di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il pubblico diattende di assistere alle scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni e intanto sui profili social e i siti del dating-show figura l’annuncio dell’arrivo al programma di due. Si tratta di due giovani ragazzi, rispettivamente di nome. Il primo è un videomaker di 25 anni, il quale dichiara di sé di aver perso poche volte la testa in amore. Il secondo, invece, è un 20enne originario di Roma che non nasconde di aver sofferto delle condizioni economiche difficili in famiglia sin dal giorno in cui suo padre decise di fuggire via di casa. In comune, i duehanno una caratteristica: quella di non soffermarsi mai sulle apparenze.è il nuovo tronista die ...

