Uomini e Donne anticipazioni: nuove tensioni tra Roberta e Riccardo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono tra i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, i due, che si conoscono da tempo e si sono frequentati anche prima che il cavaliere scegliesse Ida Platano, sembrano essere sempre più vicini. Due personaggi che stanno vivendo continui alti e bassi nel loro rapporto e che incuriosiscono molto il pubblico a casa, affezionato e attento alle dinamiche degli over molto più che del trono classico. Solo qualche settimana fa Roberta e Riccardo avevano deciso di porre fine alla frequentazione e invece i due in questi giorni si sono risentiti spesso e si sono anche visti senza però darsi l’esclusiva. Nella giornata di ieri si è svolta una nuova registrazione e la Di Padua e il cavaliere sono stati al centro della scena dello studio di ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 febbraio 2021)Di Padua eGuarnieri sono tra i nuovi protagonisti del trono over di, i due, che si conoscono da tempo e si sono frequentati anche prima che il cavaliere scegliesse Ida Platano, sembrano essere sempre più vicini. Due personaggi che stanno vivendo continui alti e bassi nel loro rapporto e che incuriosiscono molto il pubblico a casa, affezionato e attento alle dinamiche degli over molto più che del trono classico. Solo qualche settimana faavevano deciso di porre fine alla frequentazione e invece i due in questi giorni si sono risentiti spesso e si sono anche visti senza però darsi l’esclusiva. Nella giornata di ieri si è svolta una nuova registrazione e la Di Padua e il cavaliere sono stati al centro della scena dello studio di ...

