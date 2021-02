Uomini e donne anticipazioni: Maria De Filippi, ecco chi metterà spalle al muro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Siamo entrati ormai nel vivo di questa venticinquesima edizione di Uomini e donne, che nelle prossime settimane continuerà a stupire spettatori e appassionati. Gemma cercherà di rafforzare la propria conoscenza con il nuovo Maurizio, iniziando a frequentarlo più spesso e a cenare insieme. La Galgani però col passar del tempo inizierà ad avere forti dubbi sulla buona fede dell’uomo, arrivando perfino a pensare che la stia utilizzando per diventare famoso e ottenere visibilità gratuita. A far storcere il naso alla donna il comportamento del cavaliere, che ha avuto da ridire sul fatto che Gemma non lo abbia ringraziato in trasmissione per il quadro fattole recapitare da un amico pittore. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Un atteggiamento controverso insomma, che farà pensare a Gemma che l’uomo volesse solamente pubblicizzare ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 4 febbraio 2021) Siamo entrati ormai nel vivo di questa venticinquesima edizione di, che nelle prossime settimane continuerà a stupire spettatori e appassionati. Gemma cercherà di rafforzare la propria conoscenza con il nuovo Maurizio, iniziando a frequentarlo più spesso e a cenare insieme. La Galgani però col passar del tempo inizierà ad avere forti dubbi sulla buona fede dell’uomo, arrivando perfino a pensare che la stia utilizzando per diventare famoso e ottenere visibilità gratuita. A far storcere il naso alla donna il comportamento del cavaliere, che ha avuto da ridire sul fatto che Gemma non lo abbia ringraziato in trasmissione per il quadro fattole recapitare da un amico pittore. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Un atteggiamento controverso insomma, che farà pensare a Gemma che l’uomo volesse solamente pubblicizzare ...

