Uno 'scherzo' finito male, 12enne operato d'urgenza per lacerazione all'intestino: è in rianimazione (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUno scherzo finito male quello fatto da due ragazzini 14enni ad un altro di 12 anni di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. I tre dopo aver finito di mangiare una pizza si sono trattenuti nel garage di uno di loro ed hanno iniziato a scherzare. Ad un certo punto uno dei due 14enni prende la pistola del compressore ad aria e gli "spara" un getto d'aria in direzione del sedere del 12enne. Inizialmente tutti e tre gli amici ridono e scherzano sull'accaduto e tornano alle loro case. Di notte però il 12enne inizia ad avvertire un dolore nel basso ventre ma non gli dà peso e si mette a dormire. La mattina seguente il dolore è sempre più insistente e allora il ragazzino decide di raccontare lo "scherzo" ai suoi genitori che subito lo portano al Pronto Soccorso. I medici dopo ...

