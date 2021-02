Una Vita anticipazioni | URSULA | l’inizio della fine! Cosa le farà Genoveva?

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani di Unaassisteranno aldi una storyline che porterà all’uscita di scena definitivaperfidaDicenta (Montse Alcoverro). A metterci lo zampino penseràSalmeron (Clara Garrido), che darà il via a un piano per compromettere per sempre la figura dell’ex istitutrice con tutti i vicini. Scopriamo dunque insieme come andrà… Una, trame:crede di vedere Cayetana! Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già checomincerà a dare dei segnali di forte squilibrio mentale, tant’è che crederà che Cayetana Sotelo Ruz sia tornata dall’oltretomba per riprendersi il dominio di Acacias. Tra un’aggressione e l’altra, ...