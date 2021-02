Una Vita, anticipazioni 5 febbraio: tra Felipe e Marcia sarà addio definitivo? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 5 febbraio: domani ci sarà la drammatica puntata che forse vedrà la fine della storia d’amore tra Marcia e Felipe. Tuttavia non si parlerà solo di loro … Susana se la prende con Casilda, vuole partire, ma Armando la ferma Casilda ha starnutito e si è fatta scoprire da Susana ed Armando. L’ex sarta si arrabbierà moltissimo con la giovane cameriera, scoprendo che è stata inviata da Rosina per spiarli al ristorante. Così prenderà una drastica decisione: andarsene per un po’ dai figli, ma Armando la raggiungerà e riuscirà a fermarla. Emilio interroga un attore su Alfonso Continuano le indagini di Cinta e dei fratelli Pasamar su Alfonso Carchano. Emilio verrà a sapere che Tape, un altro attore ingaggiato dal regista per il film, condivide le loro perplessità e il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una: domani cila drammatica puntata che forse vedrà la fine della storia d’amore tra. Tuttavia non si parlerà solo di loro … Susana se la prende con Casilda, vuole partire, ma Armando la ferma Casilda ha starnutito e si è fatta scoprire da Susana ed Armando. L’ex sarta si arrabbierà moltissimo con la giovane cameriera, scoprendo che è stata inviata da Rosina per spiarli al ristorante. Così prenderà una drastica decisione: andarsene per un po’ dai figli, ma Armando la raggiungerà e riuscirà a fermarla. Emilio interroga un attore su Alfonso Continuano le indagini di Cinta e dei fratelli Pasamar su Alfonso Carchano. Emilio verrà a sapere che Tape, un altro attore ingaggiato dal regista per il film, condivide le loro perplessità e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Discute con la fidanzata perché voleva che abortisse, 21enne causa un incidente mortale e rischia la pena di morte

...di due o più persone in un'azione criminale o l'omicidio di una persona di età inferiore ai 10 anni può comportare un'accusa di omicidio capitale in Texas. Se condannato, Salazar rischia la vita ...

Amori senza età, una Collezione per irriducibili romantici

... Una questione di tempo , Adaline " l'eterna giovinezza, Le pagine della nostra vita , Gli anni più belli , Le cose che non ti ho detto e Ovunque nel tempo . Una vera e propria abbuffata di grandi ...

Una vita, le anticipazioni del 4 febbraio Mediaset Play Andrea Pazienza – Pompeo

Il vero testamento artistico di Andrea Pazienza è un diario personale in cui si rivela in tutta la sua fragilità e con tutto il suo genio artistico.

Matilda De Angelis: i 5 migliori film (+1) della nuova star italiana

Lanciatissima dopo L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e The Undoing, Matilda De Angelis si prepara a sbarcare al Festival di Sanremo; in attesa di vederla all'Ariston, ecco i suoi cinque migli ...

