Un tribunale ha condannato lo Stato francese per negligenza sul tema ambientale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una sentenza storica quella che ha condannato lo Stato francese per aver operato in modo negligente e non aver rispettato l'impegno promesso contro i cambiamenti climatici. (Photo by Thomas COEX / AFP) (Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)"L'affare del secolo" è questo il nome dell'iniziativa promossa dalla Fondation pour la Nature e l'Homme, da Notre Affaire à tous, da Greenpeace France e da Oxfam France. Nel 2018 una petizione per rispettare gli impegni dell'Accordo di Parigi era stata trasmessa all'Eliseo, dopo aver raccolto più di 2 milioni di firme, come ultimatum, affinché le emissioni di Co2 venissero introdotte misure per la tutela dell'ambiente. Una battaglia portata avanti dalle quattro Ong che ha dato i primi frutti. Certo, lo Stato francese è Stato ...

