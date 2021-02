Un ex Psg è sicuro: “Mbappé giocherà nel Real Madrid per Cristiano Ronaldo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) In un'intervista a El Partidazo radio spagnola Cope, Jesé Rodriguez, ex giocatore del PSG, ora attaccante del Las Palmas, la città in cui è nato, assicura che Kylian Mbappé attaccante del club parigino vorrebbe trasferirsi presto al Real Madrid: “Mbappé vuole davvero andare al Real anche perchè il suo idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo. Quando Mbappé ha iniziato a seguire il Real Madrid, aveva 16 anni. Ama il club tantissimo e giocarvi è sempre stato il suo sogno. Sono sicuro che un giorno andrà lì.". Quando era sotto contratto con il Paris (2016-2020) Jesé, che per cinque anni ha indossato la maglia del Real, ha spesso parlato del club spagnolo a Kylian Mbappé. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) In un'intervista a El Partidazo radio spagnola Cope, Jesé Rodriguez, ex giocatore del PSG, ora attaccante del Las Palmas, la città in cui è nato, assicura che Kylianattaccante del club parigino vorrebbe trasferirsi presto al: “vuole davvero andare alanche perchè il suo idolo è sempre stato. Quandoha iniziato a seguire il, aveva 16 anni. Ama il club tantissimo e giocarvi è sempre stato il suo sogno. Sonoche un giorno andrà lì.". Quando era sotto contratto con il Paris (2016-2020) Jesé, che per cinque anni ha indossato la maglia del, ha spesso parlato del club spagnolo a Kylian. ...

