Un diplomatico iraniano è stato condannato per un tentato attacco terroristico vicino a Parigi del 2018 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giovedì il tribunale di Anversa, in Belgio, ha condannato a 20 anni di carcere un diplomatico iraniano, Assadollah Assadi, per un tentato attacco terroristico che venne sventato nel 2018 vicino a Parigi: dalla rivoluzione iraniana del 1979 non era mai Leggi su ilpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giovedì il tribunale di Anversa, in Belgio, haa 20 anni di carcere un, Assadollah Assadi, per unche venne sventato nel: dalla rivoluzione iraniana del 1979 non era mai

gierrenne : Un diplomatico iraniano è stato condannato per un tentato attacco terroristico vicino a Parigi del 2018 - Sadaf48780622 : RT @HakamianMahmoud: urgente, #Iran : massimo pena per il diplomatico terrorista iraniano, la corte di Belga : 20 anni di carcere per il d… - Samy95Italy : Condannato a 20 anni il diplomatico-terrorista #Iran|iano che scorrazzava per l’Italia - Condannati il diplomatico… - HaddadEffat : RT @HakamianMahmoud: Condannato a 20 anni il diplomatico-terrorista iraniano che scorrazzava per l’Italia - Samy95Italy : RT @HakamianMahmoud: Condannato a 20 anni il diplomatico-terrorista iraniano che scorrazzava per l’Italia -