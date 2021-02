Un diamante in fronte, il rapper spende 24 milioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Un diamante da 11 carati incastonato al centro della propria fronte. Il rapper Lil Uzi Vert, 26 anni, esibisce la pietra preziosa. Il diamante rosa, costato circa 24 milioni di dollari, è stato 'inserito' al centro della fronte, come ha mostrato l'artista in una serie di video pubblicati sui social. Il diamante, a quanto pare, è sostenuto da un supporto che in un secondo momento verrà sostituito da un sostegno di dimensioni più ridotte. Lil Uzi Vert, intanto, assicura che il diamante gli consente di muoversi "molto meglio". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Unda 11 carati incastonato al centro della propria. IlLil Uzi Vert, 26 anni, esibisce la pietra preziosa. Ilrosa, costato circa 24di dollari, è stato 'inserito' al centro della, come ha mostrato l'artista in una serie di video pubblicati sui social. Il, a quanto pare, è sostenuto da un supporto che in un secondo momento verrà sostituito da un sostegno di dimensioni più ridotte. Lil Uzi Vert, intanto, assicura che ilgli consente di muoversi "molto meglio".

