Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di giovedì 4 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 14.05 – Napoli, Mertens rientra nel weekend: in tribuna contro la Juventus – Dries Mertens è tornato in Belgio per ristabilirsi dal problema al caviglia. Presto tornerà in Italia, vuole stare vicino alla squadra in vista del big match contro la Juventus. La notizia Ore 13.15 – Milan, Gabbia verso il recupero: ecco quando può rientrare – Matteo Gabbia è ormai prossimo al recupero. Il centrale rossonero è ai box da quasi due mesi, ma potrebbe tornare presto a disposizione di Pioli. La notizia Ore 13.00 – Gattuso alza il muro contro l’Atalanta: piovono critiche, ma il fine può giustificare i mezzi – Gattuso sceglie di chiudersi contro l’Atalanta e di giocarsi a Bergamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 14.05 – Napoli, Mertens rientra nel weekend: in tribuna contro la Juventus – Dries Mertens è tornato in Belgio per ristabilirsi dal problema al caviglia. Presto tornerà in Italia, vuole stare vicino alla squadra in vista del big match contro la Juventus. La notizia Ore 13.15 – Milan, Gabbia verso il recupero: ecco quando può rientrare – Matteo Gabbia è ormai prossimo al recupero. Il centrale rossonero è ai box da quasi due mesi, ma potrebbe tornare presto a disposizione di Pioli. La notizia Ore 13.00 – Gattuso alza il muro contro l’Atalanta: piovono critiche, ma il fine può giustificare i mezzi – Gattuso sceglie di chiudersi contro l’Atalanta e di giocarsi a Bergamo ...

fanpage : Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi - fanpage : Il secco no a Mario Draghi di Danilo Toninelli. - fanpage : Il #M5S non appoggerà Mario #Draghi #crisigoverno - cremaonline : #Castelleone: mercato produttori agricoli, sabato la ripresa Clicca per i dettagli - GFucci58 : RT @fanpage: Giuseppe Conte parlerà alla stampa intorno alle 13:30 -