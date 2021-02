"Ultima foto, poi via il telefono". Fedez rompe il silenzio: si scusa - (Di giovedì 4 febbraio 2021) Novella Toloni Dopo giorni di lontananza dal web il rapper è tornato a condividere con i fan una foto che mette la parola fine sull'incidente mediatico avvenuto giorni fa Il ritorno di Fedez su Instagram è nel segno delle scuse soprattutto nei confronti di Francesca Michielin, la cantante che lo affiancherà sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo. Scuse per il pasticcio commesso pochi giorni fa e che aveva messo a rischio la partecipazione della coppia alla kermesse canora. Dopo l'incidente e la conseguente polemica infuocata, il rapper ha deciso di abbandonare i social network per un po', ma oggi ha rotto il silenzio con un insolito gesto. nodo 1920750 Tutto ha avuto inizio sabato 30 gennaio quando Fedez, per errore, ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni video delle ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Novella Toloni Dopo giorni di lontananza dal web il rapper è tornato a condividere con i fan unache mette la parola fine sull'incidente mediatico avvenuto giorni fa Il ritorno disu Instagram è nel segno delle scuse soprattutto nei confronti di Francesca Michielin, la cantante che lo affiancherà sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo. Scuse per il pasticcio commesso pochi giorni fa e che aveva messo a rischio la partecipazione della coppia alla kermesse canora. Dopo l'incidente e la conseguente polemica infuocata, il rapper ha deciso di abbandonare i social network per un po', ma oggi ha rotto ilcon un insolito gesto. nodo 1920750 Tutto ha avuto inizio sabato 30 gennaio quando, per errore, ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni video delle ...

l_anna_vr : @moonshadow_369 Più o meno è l’idea che mi sono fatta anch’io.. non so se l’ultima scena sarà la festa alla Art Lif… - CaffeFou : 'Ultima foto, poi via il telefono'. #Fedez rompe il silenzio: si scusa #sanremo #festival - sonoarrabiato : RT @lwtkvm: l’ultima foto che hai in galleria è la causa per cui ti hanno arrestat*. - sunshanine : vogliamo ricordare cos'è successo l'ultima volta che chan ha mostrato il proprio sfondo e delle foto dalla propria… - nnicoterreno : la ultima foto ???? -