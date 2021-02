UK: Nuovo studio, mix di vaccini anti-Covid per studiare l’efficacia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una nuova sperimentazione clinica sta per essere avviata in Inghilterra. Ai partecipanti verranno somministrati due vaccini diversi anti-Covid. Lo studio chiamato Com-Cov vuole testare l’efficacia e verificare se la combinazione dei due mix possa offrire una protezione uguale o superiore rispetto a quella di due dosi di uno stesso vaccino. Due vaccini differenti Si sta cercando di capire se la somministrazione dei due vaccini possa ad esempio portare una maggiore produzione di anticorpi. Lo studio condotto dagli scienziati del National Immunization Schedule Evaluation Consortium, vedrà il coinvolgimento di oltre 800 cittadini britannici, tutti con un’età superiore ai 50 anni. La scelta dell’età è fondamentale ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una nuova sperimentazione clinica sta per essere avviata in Inghilterra. Ai partecipverranno somministrati duediversi. Lochiamato Com-Cov vuole testaree verificare se la combinazione dei due mix possa offrire una protezione uguale o superiore rispetto a quella di due dosi di uno stesso vaccino. Duedifferenti Si sta cercando di capire se la somministrazione dei duepossa ad esempio portare una maggiore produzione dicorpi. Locondotto dagli scienziati del National Immunization Schedule Evaluation Consortium, vedrà il coinvolgimento di oltre 800 cittadini britannici, tutti con un’età superiore ai 50 anni. La scelta dell’età è fondamentale ...

