Ufficiale: si dimette Marcello Cianci, presidente e AD del Novara (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Società Novara Calcio comunica di aver ricevuto dal Sig. Marcello Cianci le proprie dimissioni dalla carica di presidente e Amministratore Delegato della Società, per impegni di natura personale e professionale. I Soci convocheranno a breve un CDA per l’elezione delle nuove nomine. A fronte delle notizie di cronaca che stanno circolando in queste ore e che vedono coinvolto lo stesso, la Società Novara Calcio si dichiara totalmente estranea ai fatti, i quali riguardano vicende strettamente personali e non legate al suo operato all’interno del Club. Foto: Logo Novara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) La SocietàCalcio comunica di aver ricevuto dal Sig.le proprie dimissioni dalla carica die Amministratore Delegato della Società, per impegni di natura personale e professionale. I Soci convocheranno a breve un CDA per l’elezione delle nuove nomine. A fronte delle notizie di cronaca che stanno circolando in queste ore e che vedono coinvolto lo stesso, la SocietàCalcio si dichiara totalmente estranea ai fatti, i quali riguardano vicende strettamente personali e non legate al suo operato all’interno del Club. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

