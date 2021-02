Uffici postali, Fantozzi (FdI): 'Grave carenza di personale in provincia di Lucca' (Di giovedì 4 febbraio 2021) "E' una situazione di collasso non più accettabile visto che il servizio postale è un servizio essenziale per i cittadini. La Regione deve sollecitare Poste Italiane perché risolva la Grave carenza di ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 4 febbraio 2021) "E' una situazione di collasso non più accettabile visto che il servizio postale è un servizio essenziale per i cittadini. La Regione deve sollecitare Poste Italiane perché risolva ladi ...

vocedelpatriota : Uffici postali, Fantozzi (FdI): “La Regione deve sollecitare Poste italiane perché risolva la grave carenza di pers… - vonmauruen : @SkyTG24 Vietare anche l’accesso alle Banche,su internet e negli uffici postali per pagare gli F24 i Rav i Mav e i… - VoceDelTrentino : Disagi agli uffici postali: approvata la mozione di Claudio Cia (FdI) per ripristinare la piena operatività. - - lavocedelne : Continuano i disagi negli uffici postali del Trentino: approvata mozione Cia per piena operatività… - Alberto_Caccia : Ma anche voi quando prenotate il ticket online il giorno prima, create involontariamente malumori/litigi/tumulti/pr… -